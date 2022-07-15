Сбербанк зафиксировал снижение числа DDoS-атак на свои системы

21:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За месяц число DDoS-атак на системы Сбербанка снизилось. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
"В отношении Сбера мы отмечаем снижение активности в июне и начале июля по направлению DDos-атак", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Кузнецова, банк до этого подвергался атакам злоумышленников регулярно, однако в настоящее время такие действия в отношении Сбера становятся бесполезными, так как специалисты отражают все заблаговременно.
Заместитель председателя правления банка уточнил, что за весь период с начала атак были отражены все попытки проникнуть в системы в автоматизированном режиме.
"Как результат – мошенники стали меньше атаковать кредитную организацию. В отношении других компаний этого не происходит, DDoS-атаки продолжаются", – заключил он.
Ранее Кузнецов рассказал, что Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений. По его словам, количество мошеннических попыток списаний средств доходило до десятка тысяч в минуту.
Он уточнил, что украинская компания имеет порядка полусотни официальных приложений. Она также нарушала требования международных платежных систем, занимаясь сбором и хранением данных банковских карт своих клиентов.
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