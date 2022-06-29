Атаку на сайт "Роскосмоса" мог совершить хакер из Екатеринбурга – эксперт

Фото: depositphotos/REDPIXEL

DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" могла быть совершена хакером-одиночкой из Екатеринбурга. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил Владимир Ульянов, глава аналитического центра компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности.

"Обычно хакеры ведут DDoS-атаки из нескольких точек, чтобы повысить нагрузку в разы. В данном же случае, согласно данным "Роскосмоса", атаки велись только из Екатеринбурга", – пояснил он.

По словам специалиста, характер атаки свидетельствует об отсутствии у злоумышленников ресурсов для нанесения серьезного урона порталу госкорпорации. Это вполне мог быть один хакер, который просто использовал несколько компьютеров, считает Ульянов.

Он предположил, что источник атаки уже может быть известен специалистам космической корпорации, и не исключил, что соответствующая информация будет обнародована в ближайшее время.

В понедельник "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки места проведения саммита НАТО в Мадриде и центров принятия решений, в том числе Пентагона, Белого дома, Елисейского дворца, офисы канцлера ФРГ и британского премьера.

После этого сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке. Сообщалось, что источник нападения находился в Екатеринбурге.

