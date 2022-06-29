На сайт "Роскосмоса" совершили DDoS-атаку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сайт госкорпорации "Роскосмос" подвергся DDoS-атаке после публикации снимков центров принятия решений Запада, сообщили в компании.

"После публикации "Роскосмосом" космических снимков центров принятия решений, сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке", – сообщил в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Дмитрий Струговец.

Он добавил, что хакерские атаки идут из Екатеринбурга.

Накануне "Роскосмос" показал спутниковые снимки места проведения саммита НАТО и центров принятия решений, поддерживающих националистов Украины, а также координаты объектов.

В частности, упоминаются Белый дом и Пентагон, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, Минобороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.

