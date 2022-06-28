"Роскосмос" показал спутниковые снимки центров принятия решений Запада

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" показала спутниковые снимки места проведения саммита НАТО и центров принятия решений, поддерживающих националистов Украины.

В телеграм-канале корпорации указываются также координаты объектов. В частности, упоминаются Белый дом и Пентагон, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, Минобороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.

В "Роскосмосе" добавили, что на саммите, в котором примут участие 30 представителей Альянса, партнеры и кандидаты, ожидается объявление России "злейшим врагом" стран Запада.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия в новой стратегической концепции НАТО будет названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического альянса. Уточняется, что новая концепция будет принята участниками саммита Альянса в Мадриде.

Генсек добавил, что в новой концепции также будет упомянут Китай, поскольку подъем этой страны является вызовом для интересов, ценностей и безопасности организации.

