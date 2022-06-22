Генсек НАТО заявил, что РФ в новой концепции назовут прямой угрозой безопасности Альянса

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Россия в новой стратегической концепции НАТО будет названа наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Стратегическая концепция – 2022 обозначит Россию как наиболее значительную и прямую угрозу безопасности НАТО", – приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что новая концепция будет принята участниками саммита Альянса в Мадриде.

Ранее Столтенбергв интервью газете Газета Bild am Sonntag заявил, что участники саммита НАТО считают Россию угрозой своей безопасности. Он пообещал, что объявит об этом на ближайшей встрече.

Генсек добавил, что в новой концепции также будет упомянут Китай, поскольку подъем этой страны является вызовом для интересов, ценностей и безопасности организации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

