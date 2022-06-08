Странам НАТО не нравится развитие ОДКБ – глава МИД РФ

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Странам НАТО не нравится развитие Организации Договора о коллективной безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"НАТО всей своей жизнедеятельностью делает именно то, что запрещено и что ее члены обязались не делать", – сказал он в интервью для фильма "Союзники ОДКБ – 30 лет на страже коллективной безопасности", опубликованном сайте МИД РФ.

Министр подчеркнул, что Организация Договора о коллективной безопасности будет развиваться в зависимости от потребностей, которые возникают в практической жизни. Он также отметил, что ОДКБ должна быть фактором, который обеспечивает баланс в Евроатлантике.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что у Организации Договора о коллективной безопасности достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы. Он добавил, что в ОДКБ существует правовая база и отлаженная система кризисного реагирования.

