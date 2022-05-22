В ОДКБ ожидают роста напряженности из-за расширения НАТО

Фото: ТАСС/Zuma/Michal Fludra

Расширение НАТО спровоцирует увеличение роста напряженности и не будет способствовать укреплению безопасности государств-участников Альянса, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации. Сейчас не стоит на повестке дня вопрос об увеличении", – сообщил он в эфире телеканала "Беларусь –1".

Он добавил, что у ОДКБ есть сильные механизмы, правовая база, а также отлаженная система кризисного реагирования, организация может выступать гарантом безопасности для входящих в нее стран.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставило бы Россию в сложную ситуацию территориального спора со страной – членом НАТО. При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.

