В ОДКБ ожидают роста напряженности из-за расширения НАТО

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Расширение НАТО спровоцирует увеличение роста напряженности и не будет способствовать укреплению безопасности государств-участников Альянса, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
"У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации. Сейчас не стоит на повестке дня вопрос об увеличении", – сообщил он в эфире телеканала "Беларусь –1".
Он добавил, что у ОДКБ есть сильные механизмы, правовая база, а также отлаженная система кризисного реагирования, организация может выступать гарантом безопасности для входящих в нее стран.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставило бы Россию в сложную ситуацию территориального спора со страной – членом НАТО. При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом – Захарова
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