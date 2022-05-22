Захарова прокомментировала высказывание Макфола о лжи США Украине о членстве в НАТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание бывшим послом США в России Майком Макфолом ложных обещаний США о вступлении Украины в НАТО цитатой из сказки. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост", – кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью", – написала Захарова.

Ранее Макфол в ходе Дебатов Мунка в Торонт подтвердил, что дипломаты США несколько лет обещали Украине вступление в НАТО, что по итогу оказалось ложью. Ведущий программы напомнил о данных Вашингтоном Киеву обещаниях в 2021 году и задал вопрос о том, неужели американские дипломаты врали. На что Макфол ответил утвердительно и добавил, что "так устроен реальный мир".

Также экс-посол США Майкл Макфол предложил демократическим странам брать нефть из России бесплатно.

До этого Захарова заявила, что Запад растоптал собственные ценности и перешел не только российские "красные линии", но и свои. Дипломат объяснила свои слова тем, что нормам свободы слова, демократии и международного слова на Западе больше не следуют. Кроме того, в НАТО больше нет солидарности и единства, а есть варварство, которое выражается в культуре отмены, агрессии и различных фобиях.

