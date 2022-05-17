Захарова заявила, что Запад перешел уже даже собственные красные линии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Запад растоптал собственные ценности и перешел уже не только российские красные линии, но и свои. Об этом в опубликованном на YouTube интервью агентству "Белта" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запад перешел, мне кажется, уже не только наши красные линии. В том-то и суть, что Запад перешел собственные красные линии. Ведь все те высокие заявления о целях и помыслах, которые делались, они были повержены самим Западом", – сказала она.
Дипломат объяснила свои слова тем, что нормам свободы слова, демократии и международного словам на Западе больше не следуют. Кроме того, по ее словам, в НАТО больше нет солидарности и единства, а есть варварство, которое выражается в культуре отмены, агрессии и различных фобиях. Планы Финляндии и Швеции вступить в Альянс между тем основаны не на воле народов этих стран считает она, а на решении политических руководств, которые к тому же подвергаются различным угрозам.
Россия после окончания Второй мировой войны пыталась сохранять международный баланс, шла на компромиссы, однако против нее продолжали вводить различные санкции, заключила Захарова.
Ранее представитель МИД РФ, комментируя победу Украины на песенном конкурсе "Евровидение", заявила, что сегодня в моде унижать Европу. По ее словам, победа Украины была бы чем-то очевидным и в то же время неприличным, однако это все равно случилось.
Ситуация в отношениях между Россией и Западом обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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