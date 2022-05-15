Конкурс "Евровидение" показал, что унижать Европу теперь в тренде – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Победа Украины на песенном конкурсе "Евровидение" показала, что сегодня в моде унижать Европу. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это настолько очевидно и настолько уже неприлично (победа Украины. – Прим. ред.), что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде", – сказала она.

15 мая на арене Pala Olimpico в Италии состоялся финал "Евровидения" 2022 года. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra, набравшая 631 балл. Второе место заняли исполнители из Великобритании, третье – певица Chanel из Испании.

Россию между тем отстранили от участия в конкурсе на фоне спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Данное решение принял совет EBU, выразив обеспокоенность тем, что из-за кризиса на Украине участие РФ нанесет ущерб репутации конкурса.

