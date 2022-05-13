Иосиф Пригожин заявил о готовности создать свой конкурс "Евровидение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил желание организовать свой песенный конкурс "Евровидение".

"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов сделать свой конкурс "Евровидение", у меня есть много опыта", – приводит РИА Новости его слова.

Пригожин подчеркнул, что в 1995 году им была создана и организована российская музыкальная премия "Золотой граммофон".

В конце февраля организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия конкурсе в 2022 году. В пресс-службе подчеркнули, что привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.