Иосиф Пригожин заявил о готовности создать свой конкурс "Евровидение"

16:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил желание организовать свой песенный конкурс "Евровидение".
"Надо создать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов сделать свой конкурс "Евровидение", у меня есть много опыта", – приводит РИА Новости его слова.
Пригожин подчеркнул, что в 1995 году им была создана и организована российская музыкальная премия "Золотой граммофон".
В конце февраля организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия конкурсе в 2022 году. В пресс-службе подчеркнули, что привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Организаторы "Евровидения" отстранили РФ от участия в конкурсе
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