Киркоров заявил, что прилетел на "Евровидение" для подзарядки перед гастролями

16:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Филипп Киркоров прилетел в Турин на конкурс "Евровидение", чтобы подзарядиться перед гастролями.
"После моего 55-летнего юбилея, после семи аншлагов я должен подзарядиться. Вот и прилетел. Ведь впереди меня ждет гастрольный тур", – написал он на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
Киркоров напомнил, что уже многие годы является поклонником песенного конкурса. Кроме того, он следит за новыми технологиями в шоу.
"И, в конце концов, я гражданин свободной страны, мне никто не запрещает посещать международные конкурсы в качестве зрителя", – отметил артист.
В этом году певец болеет за Грецию, свои прогнозы он обещал сделать после второго полуфинала.
В минувшем феврале, после начала спецоперации на Украине, организаторы "Евровидения" приняли решение отстранить Россию от участия в песенном конкурсе в 2022 году. Там посчитали, что включение РФ в состав участников нанесло бы ущерб репутации мероприятия.
Организаторы "Евровидения" отстранили РФ от участия в конкурсе
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