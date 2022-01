Manizha стала лицом глобального плейлиста Equal в сервисе Spotify

Фото: ТАСС/EPA/SANDER KONING

Российская певица Manizha стала лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal стримингового сервиса Spotify. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Такого признания артистка из России была удостоена впервые. Портрет Manizha также показали на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

"Если героиню для обложки российского плейлиста Equal выбирает локальная музыкальная команда, то выбор артистки для глобальной обложки – это консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире", – отметил глава отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.

По словам эксперта, песня Manizha Now or Never была высоко оценена зарубежными экспертами со стороны программы Equal. Он также поздравил артистку с мировым признанием.

Сама певица назвала решение Spotify особенной гордостью. Manizha подчеркнула, что для нее программа Equal означает признание многообразия таланта и индивидуальности исполнителей.

В 2021 году Manizha представляла Россию в международном конкурсе "Евровидение". Финал конкурса состоялся 22 мая в Роттердаме. В нем участвовали исполнители из 26 стран. Победителем стала итальянская группа Maneskin. Российская певица заняла девятое место.