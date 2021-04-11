Президент Таджикистана высказался о певице Manizha

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Фото: AP/Sputnik Kremlin/Alexei Druzhinin
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оценил творчество певицы Manizha (Манижа Сангин).
"Я восхищен этой девушкой, ее талантом. Она озадачила многих", – сказал он на встрече с жителями города Исфар.
Глава государства подчеркнул, что многие не смогли смириться с тем, что таджичка поедет на "Евровидение" от России.
"Сейчас она гражданка России. Но хвала ей за то, что не скрывает, что она таджичка", – добавил Рахмон.
По мнению президента, у певицы красивый голос и она хорошо поет.
Рахмон также отметил, что Таджикистан гордится Манижей, на которую обратили внимание во всем мире.
Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню "бредом".
В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не устаивает текст композиции Russian Woman ("Русская женщина") .
"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.
Следователи рассказали, есть ли нарушения в тексте песни Manizha
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