Президент Таджикистана высказался о певице Manizha

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон оценил творчество певицы Manizha (Манижа Сангин).

"Я восхищен этой девушкой, ее талантом. Она озадачила многих", – сказал он на встрече с жителями города Исфар.

Глава государства подчеркнул, что многие не смогли смириться с тем, что таджичка поедет на "Евровидение" от России.

"Сейчас она гражданка России. Но хвала ей за то, что не скрывает, что она таджичка", – добавил Рахмон.

По мнению президента, у певицы красивый голос и она хорошо поет.

Рахмон также отметил, что Таджикистан гордится Манижей, на которую обратили внимание во всем мире.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее потребовала запретить Manizha петь под флагом РФ, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню "бредом".

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его не устаивает текст композиции Russian Woman ("Русская женщина") .

"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.