07 января, 15:53Происшествия
Роспотребнадзор организовал расследование после отравления детей в гостинице в Сочи
Фото: 123RF.com/alex011973
Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным прокуратуры Краснодарского края, пострадали 20 спортсменов в возрасте 10–12 лет, которые приехали в Сочи на соревнования по регби. При этом госпитализация им не потребовалась.
"Проведен отбор проб питьевой воды, продуктов питания, взяты смывы с объектов внешней среды, отбирается для исследования материал от персонала", – подчеркнул Роспотребнадзор.
Ведомство уточнило, что контролирует ситуацию.
Ранее 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет отравились после посещения секции плавания в бассейне одного из физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Нерюнгри в Якутии. По данному факту было заведено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Ребенок отравился сильно пахнущим веществом во время ремонта у соседей в Подмосковье