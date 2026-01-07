Форма поиска по сайту

07 января, 15:53

Происшествия

Роспотребнадзор организовал расследование после отравления детей в гостинице в Сочи

Фото: 123RF.com/alex011973

Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным прокуратуры Краснодарского края, пострадали 20 спортсменов в возрасте 10–12 лет, которые приехали в Сочи на соревнования по регби. При этом госпитализация им не потребовалась.

"Проведен отбор проб питьевой воды, продуктов питания, взяты смывы с объектов внешней среды, отбирается для исследования материал от персонала", – подчеркнул Роспотребнадзор.

Ведомство уточнило, что контролирует ситуацию.

Ранее 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет отравились после посещения секции плавания в бассейне одного из физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Нерюнгри в Якутии. По данному факту было заведено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ребенок отравился сильно пахнущим веществом во время ремонта у соседей в Подмосковье

