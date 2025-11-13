14 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией в Махачкале

Фото: depositphotos/sudok1

В Махачкале зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой госпитализированы 14 человек, включая 6 детей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в Республиканский центр инфекционных болезней с характерными симптомами: тошнотой, рвотой, диареей и повышенной температурой.

Состояние пациентов оценивается как стабильное, тяжелых случаев не зарегистрировано. Медики обеспечивают больным необходимое лечение, уточняет министерство.

Установлением причины случившегося занимается управление Роспотребнадзора по республике.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что по факту отравления организована проверка. В ведомстве уточнили, что все пострадавшие употребляли пищу в одном из кафе в Махачкале.

Проверка соблюдения требований законодательства об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения была инициирована и прокуратурой Дагестана, отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

