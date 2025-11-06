В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом после еды в суши-баре

Фото: depositphotos/Kesu01

В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом после того, как купили еду в суши-баре "Сакура экспресс". Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Ведомство провело расследование и выявило сразу несколько нарушений санитарных требований, в том числе несоблюдение условий хранения и приготовления продуктов в заведении. Для того чтобы локализовать очаг заболеваний, сотрудники регионального Роспотребнадзора провели комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Суд приостановил деятельность суши-бара на 90 суток. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельца заведения доставили в следственный отдел для проведения необходимых мероприятий, уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи также сообщили, что среди отравившихся были шесть детей. Все пострадавшие обратились в больницу.

Ранее в кафе "Бэлла Донна" в Калининграде, где отравились 14 детей, были найдены кишечная палочка и стафилококк. Компанию привлекли в качестве ответчика по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Роспотребнадзор обнаружил в заведении многочисленные нарушения, включая неудовлетворительное санитарное состояние помещений, хранение и реализацию просроченной продукции, а также допуск к работе сотрудников без медицинских книжек. Деятельность кафе была приостановлена.

