Кишечная палочка и стафилококк обнаружены в кафе Калининграда, где отравились 14 детей

В кафе "Бэлла Донна" в Калининграде, где на прошлой неделе отравились 14 детей, лабораторные исследования выявили наличие кишечной палочки и стафилококка, сообщает РИА Новости.

Результаты исследований были оглашены в ходе судебного заседания 24 октября. Компанию привлекли в качестве ответчика по статье 6.6 КоАП РФ – "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Роспотребнадзор обнаружил в заведении многочисленные нарушения, включая неудовлетворительное санитарное состояние помещений, хранение и реализацию просроченной продукции, нарушение технологических процессов, а также допуск к работе сотрудников без медицинских книжек.

Об отравлении 9 несовершеннолетних в калининградском кафе стало известно 19 октября. По сообщениям регионального управления Роспотребнадзора, у заболевших лабораторно подтверждена норовирусная инфекция. Позже региональное министерство здравоохранения сообщало, что число пострадавших детей увеличилось до 14 человек, 13 из них получают амбулаторное лечение, 1 ребенок госпитализирован.

Деятельность кафе временно приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Ранее в Улан-Удэ 89 человек заболели острой кишечной инфекцией и сальмонеллезом после употребления готовой продукции из магазинов крупной торговой сети. Спустя три дня количество отравившихся увеличилось до 145, среди которых – 79 детей. Заведующую производством цеха задержали, ей предъявили обвинение.

Позднее сообщалось, что пострадавшие смогут получить компенсацию – компания заключила договор со специалистом по урегулированию споров для организации выплат в рамках закона. 22 октября суд приостановил деятельность организации на 90 суток.