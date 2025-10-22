Количество отравившихся в Улан-Удэ возросло до 145

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество людей, которые отравились после употребления готовой еды в Улан-Удэ, увеличилось до 145. В их числе – 79 детей. Об этом ТАСС рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В настоящее время в больницы доставлено 76 человек, в том числе 47 несовершеннолетних.

О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. После произошедшего заведующей производством цеха готовой пищевой продукции "Восток" было предъявлено обвинение в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Женщину задержали, а после отправили под домашний арест.

На самом предприятии также были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, цех закрыли. Отравившимся планируют выплатить компенсацию.