Почти 30 учеников начальных классов подхватили острую кишечную инфекцию в Карелии

Фото: телеграм-канал "Карельский Следком"

У 27 учеников начальных классов в поселке Новая Вилга в Карелии, предварительно, выявлена острая кишечная инфекция, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Заболели ученики Нововилговской школы № 3. Одного ребенка госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, его состояние "ближе к удовлетворительному". Остальные школьники отправлены на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии, с легким течением заболевания.

В ведомстве добавили, что специалисты Прионежского филиала Республиканской больницы имени В. А. Баранова выполнили все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, отметили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Правоохранители произвели осмотр пищеблока и других помещений школы, изъяли необходимую документацию по ведению учета продукции. Помимо этого, допрашиваются работники администрации учебного учреждения и организации, которые оказывают услуги по организации питания.

Ранее в Екатеринбурге госпитализировали 12 учеников 5-го класса. Школьникам стало плохо в раздевалке спортзала перед уроком физкультуры. У них, в частности, было затруднено дыхание. Причиной происшествия могло стать вещество, которое напоминает просроченный протеин.

