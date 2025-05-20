СК возбудил дело после массового отравления шаурмой в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления людей в торговом павильоне в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, 19 мая сотрудники торгового павильона быстрого питания в Егорьевске, нарушая технологический процесс, приготовили еду, которую затем продавали. Спустя время свыше 10 человек, в том числе несовершеннолетние, с симптомами пищевого отравления обратились за помощью врачей.

Как уточняет пресс-служба подмосковной прокуратуры, в больницу обратились уже 17 человек, в том числе 7 детей, которые ели продукцию заведения, расположенного на проспекте Ленина. Сами отравившиеся рассказали, что употребляли там шаурму. Сейчас пострадавшим оказана необходимая медпомощь, угрозы их жизни нет.

"На данный момент в стационаре находятся 6 человек, в том числе 4 ребенка. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", – рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Следователи и криминалисты вместе с сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора осмотрели место происшествия и точку, где покупались продукты. Они также изъяли образцы проданных изделий. Сейчас торговый павильон опечатан и закрыт.

Подмосковная прокуратура начала проверку, в ходе которой выяснит причины и обстоятельства случившегося. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Специалисты подмосковного управления Роспотребнадзора, в свою очередь, начали эпидемиологическое расследование. В ближайшее время взятые в торговой палатке пробы продуктов будут направлены на экспертизу в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". О результатах анализов будет сообщено позже, указала пресс-служба ведомства.

Ранее в шумерлинской гимназии № 8 в Чувашии отравился 41 человек. По данным Минздрава, более 30 человек проходили амбулаторное лечение.

В министерстве образования Чувашии уточнили, что обучение в гимназии было переведено в дистанционный формат. В образовательном учреждении проводилась дезинфекция помещений, включая пищеблок и обеденный зал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

