Кишечную палочку обнаружили на банках газировки из магазинов

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Специалисты красноярского Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку на продающихся в магазинах банках из-под газировки, передает пресс-служба краевого ведомства.

В федеральной службе связали находку с негигиеничным хранением товара в маркетах. Для подтверждения специалисты отдали алюминиевые банки на исследование в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае".

В ходе анализа эксперты и выявили бактерии группы кишечной палочки, которые составили основную часть микробов. Среди других были найдены условно-патогенные микроорганизмы.

Кишечная палочка и другие микроорганизмы ранее были обнаружены в заготовках шашлыка в семи российских магазинах. В качестве эксперимента журналисты закупили мясо в гипермаркетах и на рынках Москвы, образцы отправили на проверку в ФГБУ "НЦБРП".

Исследования показали, что во всех образцах превышен показатель КМАФАнМ, что указывает на недостаточную тепловую обработку, нарушение санитарных норм или правил хранения.

До этого сотрудники сети японских ресторанов "Тануки" были уволены из-за несоблюдения стандартов чистоты в ресторане, а также обнаружения в образцах блюд различных бактерий.

