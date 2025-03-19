Правительство РФ просят ужесточить контроль за оборотом специй и приправ

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Национальный союз защиты прав потребителей просит правительство России ужесточить контроль за оборотом специй и приправ. Результаты исследований из лабораторий выявили снижение качества продукции, а в некоторых товарах были найдены канцерогены и кишечная палочка. Об этом пишет "Коммерсант".

В письме Национального союза защиты прав потребителей премьер-министру Михаилу Мишустину говорится, что в "Приправе для шашлыка" под товарным знаком "Приправыч", а также в "Приправе универсальной" от "Спайс мастера" было выявлено превышение допустимых норм в 40 раз.

Наибольшее количество нарушений нашли у продукции "Проксима", под товарным знаком "Приправыч", а именно – "Приправа для блюд из картофеля", "Перец черный молотый", "Приправа для холодца и зельца".

В связи с этим союз просит принять меры по ужесточению рынка приправ и специй. Предлагается ввести минимальные розничные цены. Речь также идет об обязательной регистрации в Минпромторге и включении приправ/специй в перечень, который подлежит усиленному контролю качества.

Ранее биолог Терри МакГрат рассказал, что подделка специй снижает качество продукции и может вызывать аллергию. Особенно часто подделываются шафран и куркума. МакГрат объяснил, как проверить качество куркумы и шафрана в домашних условиях.