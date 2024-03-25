Эксперт рассказала о продуктах, которые чаще всего приводят к отравлению

Фото: depositphotos/Kesu01

Диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт в беседе с Life.ru назвала топ-6 продуктов, которые чаще всего приводят к отравлению.

"Чтобы обезопасить себя и родных, в супермаркетах важно оставаться объективным и не сметать с полок продукты со скидкой", – отметила она.

По мнению эксперта, самыми вредными продуктами являются суши, сашими, роллы и блюда из сырого мяса. Войт добавила, что не все рестораны следят за порядком и чистотой на кухне. А для приготовления сырых блюд должен работать отдельный цех. Кроме того, любой сырой продукт тяжелее усваивается организмом. Если его приготовить в антисанитарных условиях, то отравление потребителям не избежать.

На второе место по вредности диетолог поставила кисломолочную продукцию. Неправильные хранение, транспортировка, повреждение упаковки могут привести к порче продукта еще на полке магазина.

Зелень и травы занимают третью строчку в топе. Часто причинами отравления становятся руккола, петрушка, укроп или иная зелень. Войт отметила, что зелень и травы часто не моют должным образом.

По словам эксперта, также стоит внимательно относиться к покупным соусам. Отравление может произойти из-за переизбытка в этом продукте искусственных сахаров и химических добавок.

Диетолог также внесла в список орехи. По ее мнению, они являются сборником грязи и личинок. Здоровье потребителей могут подорвать сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки и плесени.

Заключают топ грибы. Войт сообщила, что в них сложный для усвоения растительный белок, который без тщательной обработки может привести к серьезному отравлению.

Ранее около 40 человек отравились роллами в Новосибирске. Количество таких случаев увеличилось до 37, при этом 29 из заболевших госпитализированы в лечебные учреждения.

