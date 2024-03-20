Почти 40 человек отравились роллами в Новосибирске

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37 человек отравились после употребления роллов заведения "Японори" в Новосибирске. Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети "ВКонтакте".

"Из пояснений должностных лиц Роспотребнадзора следует, что количество таких случаев увеличилось до 37, при этом 29 из заболевших госпитализированы в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

Сначала на плохое самочувствие пожаловались 15 человек, однако потом число отравившихся увеличилось.

В ходе проверки региональное управление Роспотребнадзора выявило в образцах продукции сальмонеллу. Более того, в ведомстве выяснили, что сотрудники общепита не проходили медицинский осмотр.

Владелец доставки Леонид Маничев признал вину. Ему назначили административное наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток.

До этого 17 человек, включая четырех детей, отравились едой из суши-бара в Тамбове. При проведении осмотра помещений предприятия был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

