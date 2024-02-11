Следователи возбудили дело после отравления более 30 человек в общепите в Дагестане

Фото: Следственный комитет РФ

Региональный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело после отравления более 30 человек в общепите в Дагестане. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

После употребления пищи в одной из столовых республики в Каазбековскую районную больницу обратились более 30 человек, 16 из которых, включая детей, госпитализировали. По предварительным данным, у них диагностировали кишечную инфекцию.

"Следователями республиканского следственного управления СК России по Республике Дагестан по поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего по делу.

До этого с кишечной инфекцией госпитализировали пять детей из столичной школы-интерната имени Колмогорова. Еще 12 человек с симптомами инфекции были изолированы и находятся под наблюдением медиков.

