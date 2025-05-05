"Известия": кишечные бактерии найдены в заготовках шашлыка в РФ

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В заготовках шашлыка в российских магазинах были найдены микроорганизмы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на собственное исследование.

Журналисты провели контрольную закупку мясной продукции для приготовления шашлыка в семи гипермаркетах, а также совместно с экспертами "Народного фронта" проверили торговые точки на рынках Москвы. Образцы отдали на проверку в испытательную референс-лабораторию Национального центра безопасности рыбной и сельхозпродукции (ФГБУ "НЦБРСП").

Была проверена продукция ООО "Филье Проперти", ООО "Мираторг-Курск", ООО "Мираторг-Брянск" и сети гипермаркетов "О'кей" с собственным производством. Образцы заказывали на официальных сайтах торговых сетей, а после доставили в лабораторию. Время в пути от магазинов до лаборатории заняло не более часа.

Исследования показали, что во всех образцах шашлыка присутствовали микроорганизмы, попавшие туда на производстве. Речь о показателе КМАФАнМ (количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), превышение допустимых норм которого свидетельствует о недостаточной тепловой обработке продукта, нарушении санитарно-гигиенического режима производства, правил транспортировки и хранения.

Например, в двух образцах производства компании "Мираторг" была обнаружена кишечная палочка. В ответ на результаты экспертиз в компании сообщили, что пробы мяса были отобраны некорректно. Также, по мнению производителя, пробы должны изыматься в месте реализации, а в протоколе указан адрес лаборатории.

В компании заявили, что результаты проведенных испытаний являются сомнительными и не могут достоверно свидетельствовать о нарушениях. Курский и брянский "Мираторг" также прислали протоколы других экспертиз шашлыка, согласно которым никакие посторонние микроорганизмы и бактерии в пробах не обнаружены. К ответу компания приложила сертификаты о соответствии.

Как отметил гастроэнтеролог Андрей Якушев, кишечная палочка уже может быть внутри мяса. Также ее в товар может занести человек на этапе нарезания, если на производстве не соблюдаются санитарные нормы, или при транспортировке.

В "Ашан Ритейл Россия" и "О’кей" также отреагировали на превышение показателя КМАФАнМ в реализуемой продукции. В "Ашане" заявили, что мясоперерабатывающий завод ООО "Филье Проперти" сертифицирован и в 2025 году прошел надзорный аудит. А в пресс-службе "О'кей" сообщили, что мясо для клиентов всегда отправляют в термопакетах с аккумулятором холода.

Директор по качеству "О'кей" Светлана Гиль подчеркнула, что в представленном на рассмотрение протоколе установлено нарушение температурных режимов доставки пробы в лабораторию. Это, по ее словам, могло повлиять на увеличение показателя КМАФАнМ.

В свою очередь, начальник отдела микробиологических исследований НЦБРСП Елена Гусева отметила, что превышение показателей КМАФАнМ в образцах шашлыка ожидаемо.

"Минимальное количество микроорганизмов возможно только в консервах. Превышение показателя КМАФАнМ напрямую не говорит о плохом качестве мяса, но указывает на его несвежесть, вероятность неприятного запаха от него", – пояснила эксперт, добавив, что размножение микроорганизмов из-за нарушений температурного режима может происходить также по вине торговой сети или службы доставки.

Проверка торговых точек на рынках также показала, что не везде соблюдаются условия хранения товара. К примеру, на одной из точек в Московской области на прилавках продается заветренное говяжье мясо, а продавец отказался предоставить ветеринарные сертификаты.

На рынке на юге Москвы на одной из точек на улице в плюсовую температуру хранятся субпродукты, курица и другое мясо. На другой точке документы на мясную продукцию были, но с истекшим сроком годности. Еще на одном рынке, в Подмосковье, продается испорченная мясная продукция.

Как уточнила главный госинспектор отдела Государственного ветеринарного надзора Виктория Корнеева, все производители обязаны регистрироваться в системе Россельхознадзора "Цербер", а каждая партия мяса – получать электронный паспорт в госсистеме "Меркурий".

"Если предприниматель не регистрируется в системе, следовательно, у него отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на продукцию. А значит, он нарушает технические правила Таможенного союза и санитарные правила", – пояснила она.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин добавил, что решить проблему с продажей некачественной продукции помогут только усиление ответственности и контроля за производством и хранением товара в магазинах.

Ранее эксперт по домашней экономике Арина Самойлова рассказала, что покупка готового замаринованного мяса поможет сэкономить на шашлыках. Однако самостоятельное приготовление мяса и маринада может быть выгодным решением, поскольку остатки продуктов можно использовать для других блюд.

В свою очередь, главный диетолог Минздрава, научный руководитель ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Виктор Тутельян предупредил о вреде чрезмерного употребления шашлыка. Он отметил, что само мясо не вредно, но его следует употреблять в умеренных количествах.