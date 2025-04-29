Врач Хайкина: сочетание пива и шашлыков может привести к проблемам со здоровьем

Фото: 123RF/dar1930

Сочетание алкоголя и шашлыков может привести к проблемам со здоровьем из-за нагрузки на организм. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

Как напомнила эксперт, шашлык часто готовят из свинины, которая является достаточно жирным продуктом.

"Алкоголь в сочетании с жирным мясом дает серьезный стресс для пищеварительной системы. Снижается активность пищеварительных ферментов – мясо переваривается медленнее, возникает тяжесть, изжога и вздутие живота", – пояснила Хайкина.

Она также отметила, что печень в первую очередь берется за нейтрализацию алкоголя, а жирная пища оказывается в таком случае дополнительной нагрузкой. В результате печень перегружается, что может привести к тошноте, болям в правом подреберье и общей слабости.

По словам врача, людям на диете сочетание алкоголя и жирного мяса также противопоказано, так как алкоголь притупляет чувство насыщения.

"Вы съедаете больше мяса, чем планировали, и увеличиваете потребление калорий. А если это еще и пиво, содержащее дополнительные "пустые" калории и быстрые углеводы, лишние килограммы набираются особенно быстро", – сказала эксперт, добавив, что любой алкоголь в жару дает обезвоживание и отеки.

Хайкина посоветовала соблюдать несколько правил, чтобы снизить нагрузку на организм. К примеру, не сочетать шашлык с крепким алкоголем и пивом. Лучше выбрать сухое вино и пить в умеренных количествах. Кроме того, стоит чередовать алкоголь с чистой водой, чтобы уменьшить обезвоживание.

"Готовьте мясо с минимальным количеством жира и специй. Выбирайте нежирные сорта и щадящие маринады (на основе лимонного сока, кефира или натурального йогурта)", – заключила специалист.

Между тем вода и кисломолочные напитки помогут переварить шашлык. Об этом ранее рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. Также поможет переварить шашлык горячий черный чай с чабрецом.

При этом оптимальная порция шашлыка, при которой можно будет насладиться мясом и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 граммов. Эндокринолог и диетолог Джанета Борлакова посоветовала отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, например курице или индейке.