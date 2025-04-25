Врач Чиркова: вода и айран помогут безопасно переварить шашлык

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Вода и кисломолочные напитки помогут переварить шашлык. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заведующую центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольгу Чиркову.

Эксперт объяснила, что большое количество белка, которое попадает в организм, приводит к обезвоживанию. Именно по этой причине необходимо поддерживать уровень жидкости, употребляя воду и кисломолочные напитки, в том числе айран, тан и кумыс. Также поможет переварить шашлык горячий черный чай с чабрецом.

Кроме того, по мнению Чирковой, стимулируют пищеварение несколько бокалов сухого красного вина. Однако врач предупредила, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому она призвала относиться к этой рекомендации с осторожностью.

Оптимальная порция шашлыка, при которой можно будет насладиться мясом и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 граммов. Эндокринолог и диетолог Джанета Борлакова посоветовала отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, например курице или индейке.

К столу также можно добавить свежие овощи и зелень, первые будут отлично сочетаться с мясом и уменьшат нагрузку на пищеварительную систему, добавила эксперт. При этом есть необходимо небольшими порциями, используя для этого маленькие тарелки. Врач также порекомендовала не злоупотреблять алкоголем, так как он может усиливать аппетит.

