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25 апреля, 09:17

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Врач Чиркова: вода и айран помогут безопасно переварить шашлык

Врач назвала напитки, которые помогут переварить шашлык

Фото: 123RF/yatomo

Вода и кисломолочные напитки помогут переварить шашлык. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заведующую центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольгу Чиркову.

Эксперт объяснила, что большое количество белка, которое попадает в организм, приводит к обезвоживанию. Именно по этой причине необходимо поддерживать уровень жидкости, употребляя воду и кисломолочные напитки, в том числе айран, тан и кумыс. Также поможет переварить шашлык горячий черный чай с чабрецом.

Кроме того, по мнению Чирковой, стимулируют пищеварение несколько бокалов сухого красного вина. Однако врач предупредила, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому она призвала относиться к этой рекомендации с осторожностью.

Оптимальная порция шашлыка, при которой можно будет насладиться мясом и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 граммов. Эндокринолог и диетолог Джанета Борлакова посоветовала отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, например курице или индейке.

К столу также можно добавить свежие овощи и зелень, первые будут отлично сочетаться с мясом и уменьшат нагрузку на пищеварительную систему, добавила эксперт. При этом есть необходимо небольшими порциями, используя для этого маленькие тарелки. Врач также порекомендовала не злоупотреблять алкоголем, так как он может усиливать аппетит.

"Шоу Проверка": шашлык

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