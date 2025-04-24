Врач Чиркова: кислый маринад поможет приготовить шашлык без вреда для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приготовить шашлык без вреда для здоровья поможет кислый маринад, поскольку в нем мясо ферментируется и, соответственно, легче переваривается организмом, объяснила заведующий центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. Об этом сообщает News.ru.

При неправильном приготовлении и употреблении шашлыка вместе с другими вредными продуктами существует вероятность развития онкологических заболеваний, а также проблем с сердечно-сосудистой системой, печенью и поджелудочной железой, объяснила врач.

"Если нет никакой возможности отказаться от шашлыка, надо хотя бы снизить риски. Главная задача – не перегрузить ЖКТ, помочь организму быстрее переварить нужное и вывести ненужное", – добавила Чиркова.

Специалист рекомендовала использовать для шашлыка нежирное мясо, рыбу или птицу. Для кислого маринада, добавила она, лучше пойдут натуральный яблочный уксус, мелко нарезанные плоды киви, не очень свежий кефир и сухое красное вино.

При этом готовить мясо Чиркова посоветовала не на магазинных углях, а на натуральных дровах, которые уже прогорели. Специалист обратила внимание, что шашлык должен запекаться от тепла, а не жариться на огне или коптиться.

"Пригоревшие края надо срезать, именно в них больше всего канцерогенов. Гарниром к шашлыку должны быть овощи и зелень. Они позволят не переесть мяса и усилят перистальтику кишечника", – подытожила врач.

Оптимальная порция шашлыка, при которой можно будет насладиться мясом и избежать проблем с желудком, составляет 100–150 граммов, рассказала ранее диетолог Джанета Борлакова.

По ее словам, мясо необходимо есть небольшими порциями, используя для этого маленькие тарелки. Врач также порекомендовала не злоупотреблять алкоголем, так как он может усиливать аппетит.