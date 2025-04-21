Врач Арзамасцев: шашлык может спровоцировать развитие онкологии

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Употребление шашлыка может спровоцировать рак и способствовать обострению заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, в шашлыке образуются вредные для организма канцерогены, которые негативно влияют на клетки. Из-за этого страдает их строение, что повышает риск развития онкологии. Причем в слишком жирном мясе канцерогенов больше, особенно если оно долго готовится, подчеркнул специалист.



воспалительном заболевании в кишечнике. – Прим. ред. ). Также от блюда стоит отказаться после недавних операций на желудок или кишечник. В этом случае разрешено есть только нежирную пищу, приготовленную в духовке или отваренную.

Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Кроме того, шашлык противопоказан при язвах и гастритах, особенно в стадии обострения, а также дивертикулите (). Также от блюда стоит отказаться после недавних операций на желудок или кишечник. В этом случае разрешено есть только нежирную пищу, приготовленную в духовке или отваренную.

"Есть шашлык с осторожностью нужно и пациентам с избытком веса, так как свинина и баранина – довольно жирное мясо. Кроме того, если употреблять его часто, может повыситься уровень холестерина", – добавил Арзамасцев.

Диетолог призвал любителей свиного и бараньего шашлыка есть блюдо только по праздникам – раз в один-два месяца. Пациентам с лишним весом и тем, кто следит за здоровьем, врач и вовсе посоветовал выбирать постные продукты: индейку, курицу или рыбу. Такой шашлык можно есть по 120–170 граммов два раза в неделю.

"Огонь позволяет стекать лишнему жиру, и диетический продукт становится еще полезнее. Но на жирную свинину это правило не действует", – указал врач.

Также не стоит забывать об овощах. К примеру, грибы станут прекрасным низкокалорийным дополнением к блюду, заключил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что жареная еда ускоряет старение. В ней образуются продукты гликирования, которые повреждают клетки организма, что и приводит к его преждевременному увяданию.

