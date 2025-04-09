Врач Дианова: сахар и жареная еда ускоряют старение организма

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Сахар и фастфуд приводят к преждевременному старению. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, продукты, содержащие сахар (сладости, газированные напитки) и рафинированные углеводы (белые хлеб, рис), ускоряют процессы старения.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Избыток сахара приводит к образованию конечных продуктов гликирования. Эти вещества негативно влияют на свойства коллагена и эластина в коже, из-за чего она теряет упругость и возникают морщины.

Диетолог отметила, что безопасное для организма количество сахара в день составляет 15 граммов (три чайные ложки).

Продукты гликирования также образуются при готовке на высоких температурах, в частности во время жарки.

"Организм может не справиться с их активным поступлением, поэтому начинается окислительный стресс. Он приводит к повреждению клеток, а это ускоряет старение", – сказала диетолог.

Чтобы избежать этого, врач порекомендовала есть жареную пищу, в том числе шашлык, не более одного-двух раз в месяц. При этом нормой для женского организма считается 100–120 граммов, а для мужского – 150.

Ускоряют старение и искусственно созданные жиры (трансжиры). Они содержатся в выпечке, фастфуде и жареной пище. Более того, существуют природные трансжиры, которые можно найти в мясной и молочной продукции.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Все это увеличивает уровень плохого холестерина, что приводит к воспалению и повреждению клеток организма. Из-за этого стареет кожа и повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист предупредила, что трансжиры при рационе в 2 000 калорий не должны превышать 2,1 грамма в день.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что умывание березовым соком помогает увлажнить кожу, придать ей свежесть, а также напитать витаминами. Также сок поддерживает иммунитет и работу сердечно-сосудистой системы.