Врач Дианова: сахар и жареная еда ускоряют старение организма

09 апреля, 19:27Общество
Фото: 123RF/jackf
Сахар и фастфуд приводят к преждевременному старению. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
По ее словам, продукты, содержащие сахар (сладости, газированные напитки) и рафинированные углеводы (белые хлеб, рис), ускоряют процессы старения.
Диетолог отметила, что безопасное для организма количество сахара в день составляет 15 граммов (три чайные ложки).
Продукты гликирования также образуются при готовке на высоких температурах, в частности во время жарки.
"Организм может не справиться с их активным поступлением, поэтому начинается окислительный стресс. Он приводит к повреждению клеток, а это ускоряет старение", – сказала диетолог.
Чтобы избежать этого, врач порекомендовала есть жареную пищу, в том числе шашлык, не более одного-двух раз в месяц. При этом нормой для женского организма считается 100–120 граммов, а для мужского – 150.
Ускоряют старение и искусственно созданные жиры (трансжиры). Они содержатся в выпечке, фастфуде и жареной пище. Более того, существуют природные трансжиры, которые можно найти в мясной и молочной продукции.
Специалист предупредила, что трансжиры при рационе в 2 000 калорий не должны превышать 2,1 грамма в день.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что умывание березовым соком помогает увлажнить кожу, придать ей свежесть, а также напитать витаминами. Также сок поддерживает иммунитет и работу сердечно-сосудистой системы.