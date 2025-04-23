Почти треть опрошенных россиян могут съесть свыше 600 граммов шашлыка в майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Свыше 600 граммов шашлыка планируют съесть 28% опрошенных россиян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного из банков.

До 300 граммов шашлыка хотят употребить 27% респондентов, 17% – до 200, а 16% – полкило. Остальные опрошенные съедят до 400 граммов. При этом 32% россиян готовы потратить на одну порцию блюда от 1 500 до 3 000 рублей. До 500 рублей планируют уложиться 31%, а 21% рассчитывают на траты до 1 000 рублей, еще 16% хотят потратить не больше 300 рублей.

Кроме того, 40% опрошенных граждан планируют съесть шашлык в компании от 6 до 10 человек, 19% поделят на четверых, 16% – на пятерых. По 9% хотят разделить трапезу на двоих и троих, а 6% приготовят блюдо для компании свыше 11 человек. Лишь 1% опрошенных планируют съесть шашлык в одиночку.



Дважды пожарить шашлык за все майские праздники хотят 27% респондентов. Но 25% будут делать это 8 выходных дней подряд. Еще 22% россиян высказались о желании приготовить и съесть блюдо всего раз, а 19% – трижды. При этом 7% вообще не планируют готовить шашлык на мангале.

Более половины (54%) россиян признались, что любят шашлык из свинины, 24% – из курицы, 8% – из баранины, 4% – из рыбы, по 3% – из говядины и индейки, 2% – из овощей. Еще 2% заявили, что не любят шашлык.

У 43% граждан есть свой секретный рецепт маринада, тогда как 16% покупают уже замаринованное мясо. Еще 10% в качестве маринада используют уксус, 9% – минеральную воду, 8% – майонез, по 5% – соевый соус и кефир, 4% покупают блюдо в уже готовом виде.

Самыми популярными соусами стали кетчуп, смесь кетчупа и майонеза, чесночный соус, соус барбекю и сацебели. Всего в опросе приняли участие 3 000 россиян.



Ранее стало известно, что граждане России планируют потратить на майские праздники в среднем 23 тысячи рублей, что на 1 тысячу рублей больше по сравнению с прошлым годом. Около 60% рассказали, что хотели бы потратить до 20 тысяч рублей, а от 20 до 50 тысяч рублей могут потратить 15% участников опроса. О тратах более 50 тысяч рублей сказали 10% опрошенных.

