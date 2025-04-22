Россияне планируют потратить на майские праздники в среднем 23 тыс руб

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Россияне планируют потратить на майские праздники в среднем 23 тысячи рублей, что на 1 тысячу рублей больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

Около 60% респондентов рассказали, что хотели бы потратить до 20 тысяч рублей, а от 20 до 50 тысяч рублей готовы потратить 15% участников опроса. Тем временем о тратах более 50 тысяч рублей говорили 10% опрошенных.

При этом 61% уже распланировали майские праздники. К тому же 30% респондентов заявили, что между праздничными днями возьмут отгулы или отпуск.

По данным исследования, все больше россиян выбирают отдых на природе. Если в прошлом году таким образом планировали отдохнуть 76% респондентов, то в текущем году – 88%. Также в 2024 году 26% хотели провести майские праздники на даче, а в 2025-м – 31%.

Тем не менее 37% респондентов отметили, что проведут праздники в городе.

"12% сходят в театр, на концерт, в музей или на выставку, 21% останутся дома: будут лежать на диване и смотреть сериалы", – уточнили аналитики.

Кроме того, 14% опрошенных отправятся в поездки по России, 11% хотят провести время в загородных гостиничных комплексах, а 4% запланировали поездку за границу.

Также 80% россиян заявили в опросе, что проведут майские праздники с семьей, а еще 29% выберут времяпровождение в кругу друзей.

Тем временем многодетные родители, беременные и несовершеннолетние имеют право взять отпуск на майские праздники даже вне графика, рассказала эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Она напомнила, что многие любят продлевать майские каникулы за счет отпуска. Однако, если желаемые дни не зафиксированы в графике, работодатель имеет полное право отказать сотруднику в их предоставлении.