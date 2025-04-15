Эксперт Митрофанова объяснила, кому не могут отказать в отпуске на майские праздники

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Многодетные родители, беременные и несовершеннолетние имеют право взять отпуск на майские праздники даже вне графика. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

В 2025 году россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая в честь Дня труда. Затем с 8-е по 11-е наступят длинные выходные, связанные с празднованием Дня Победы.

Митрофанова напомнила, что многие любят продлевать майские каникулы за счет отпуска. Однако, если желаемые дни не зафиксированы в графике, работодатель имеет полное право отказать сотруднику в их предоставлении.

При этом есть категории россиян, которые могут уйти отдыхать когда угодно, указала эксперт.





Валентина Митрофанова эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Например, взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное время могут работающие в организации по совместительству, несовершеннолетние сотрудники, беременные и супруги военнослужащих.

Кроме этого, работодатель не сможет запретить взять отпуск работнику, у которого трое и более детей в возрасте до 18 лет. Но при условии, что младшему еще нет 14, отметила специалист. Также это право есть у сотрудников, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. Плюс это касается родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, заключила эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева назвала май и июнь самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году. При этом выиграть по деньгам получится, если уйти отдыхать в июле или октябре.

