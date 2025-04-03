Юрист Георгиева посоветовала не брать отпуск в мае и июне 2025 года

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Май и июнь – самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она пояснила, что при расчете зарплаты ее делят на количество отработанных дней, а при выплате отпускных – на число календарных. Поэтому, когда в месяце много праздников, рабочий день стоит дороже и отдыхать невыгодно.





Алла Георгиева юрист Учитывая это, больше всего потеряют в деньгах сотрудники, которые возьмут отпуск в мае или июне: здесь будет всего 18 и 19 рабочих дней соответственно.

"Наиболее выгодно взять отпуск в июле или октябре, где будет 23 рабочих дня. Также неплохо отдохнуть в сентябре, где 22 рабочих дня", – отметила эксперт.

Также выиграть финансово можно, если взять девять дней с субботы по воскресенье. В таком случае работодатель оплатит еще и выходные, добавила Георгиева.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что работодатель имеет право не отпустить сотрудника отдыхать, если он решил уйти не по графику. При этом некоторые категории граждан имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск когда угодно. В частности, это касается несовершеннолетних и почетных доноров России.

