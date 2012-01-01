Турэксперт Васильева назвала регионы РФ с самыми красивыми цветущими полями

Японцы в конце марта и начале апреля специально берут отпуск, чтобы любоваться на цветущую сакуру. В России так тоже можно: примерно с апреля в разных регионах нашей страны целыми полями распускаются тюльпаны, пионы и другие цветы, и у этого даже есть свое название – флоротуризм. Рассказываем, куда этой весной ехать за яркими фотографиями.

Тюльпаны в Калмыкии

В апреле в Калмыкии начинают цвести тюльпаны: красные, желтые, белые, розовые бутоны расцветают, сменяя друг друга, целым пестрым ковром. Калмыцкие старейшины рассказывают, что раз в девять лет в степи расцветает и черный тюльпан и увидеть его – добрый знак. Трогать его ни в коем случае нельзя, но если постоять рядом и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Тюльпаны цветут практически по всей республике, но есть три самые удачные локации. Ближе всего к Элисте расположена экостоянка в Целинном районе (20 км от города), чуть подальше – в 25 км от Элисты – поворот на одинокий тополь, по легенде это дерево посадил здесь буддийский монах в середине 19-го века, и помимо тюльпанов, здесь можно полюбоваться целым каскадом родников. И наконец целая степь тюльпанов раскинулась у озера Маныч-Гудило в Приютненском районе (примерно 100 километров от Элисты). Добираться до всех этих мест удобнее всего на арендованном авто или с экскурсией от местных туроператоров, стоимость однодневного тура – от 4 000 тысяч рублей с человека.

Там же в Приютном каждый год устраивают фестиваль тюльпанов. В этом году он пройдет с 5 по 27 апреля. Это целый этнографический праздник, к которому специально строят поселение кочевников, вход на фестиваль бесплатный.

Как добраться: перелет до Элисты – от 17 тысяч рублей туда и обратно, в пути – примерно 3,5 часа в одну сторону, потом на автобусе до Приютного (от 300 рублей и часа в пути в одну сторону).

Дикие пионы в Ульяновской области

С середины мая и примерно до начала июня расцветают красные тонколистные пионы – очень красивые и редкие на сегодняшний день цветы, занесенные в Красную книгу. Есть версия, что видами именно пионовых полей вдохновился писатель Сергей Аксаков при создании сказки "Аленький цветочек". Сегодня в России сохранилось мало дикорастущих полей красных пионов, и одно из них – Долина диких пионов – находится неподалеку от Сызрани. Посетить поле можно бесплатно, но многие туристы отмечают, что его довольно непросто найти без ориентира. Туроператоры обычно предлагают двухдневные туры с посещением не только долины пионов, но и знаменитых хвалынских терм.

Как добраться: на поезде до Сызрани – около 18 часов в одну сторону и от 1 500 рублей за билет, потом на авто около 1,5 часа, на общественном транспорте придется делать большой крюк. Цены на двухдневные туры из Сызрани начинаются от 22 тысяч рублей с человека

Яблони в Тульской области

Родовое имение Льва Николаевича Толстого в Тульской области знаменито в том числе своими яблоневыми садами. Писатель очень любил свои яблони (особенно неровно дышал к антоновке и грушовке) и ухаживал за ними сам. Некоторые из деревьев, которые до сих пор мы можем найти в саду, видели еще Льва Николаевича лично.

Сегодня о яблонях заботятся волонтеры, они же регулярно высаживают новые деревья. Цветут яблони очень красиво – покрываясь маленькими белыми цветками, которые в ветреную погоду облетают с деревьев, напоминая внезапный снегопад среди весны. Единственная сложность – застать этот короткий (примерно две недели) сезон цветения, так как год на год не приходится: иногда яблони зацветают уже в конце апреля, а иногда только к началу июня.

Как добраться: до Тулы на "Ласточке" чуть больше 2 часов в пути, билет – от 850 рублей в одну сторону, далее до "Ясной Поляны" – еще 15 минут на электричке, билет – от 32 рублей в одну сторону.

Кувшинки в Псковской области

Полистовский заповедник в Псковской области – это в первую очередь болота, и природа здесь соответствующая: озера, разные виды мхов, бобровые хатки и цветущие по весне кувшинки. Это происходит примерно в конце апреля, вода в болотах становится практически прозрачной и покрывается множеством белых цветов. Для удобства туристов в заповеднике проложены экотропы разной протяженности, большинство из них начинается в поселке Бежаницы. Это охраняемая территория, так что погулять по тропам можно только в сопровождении экскурсоводов заповедника.

Как добраться: самолетом от 5 000 рублей туда и обратно (в пути 1,5 часа) или поездом от 1 800 рублей в одну сторону (около 12 часов в пути). От Пскова до поселка Бежаницы несколько раз в день ходят автобусы, в пути – около 3,5 часа, билеты – от 500 рублей в одну сторону. Стоимость экскурсии по экотропе – от 700 рублей с человека.