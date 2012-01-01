Турэксперт Васильева рассказала, где в РФ можно понаблюдать за антилопами и медведями

Наблюдать за животными в естественной среде их обитания – невероятное удовольствие. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, в какие российские регионы можно отправиться за такими эмоциями.

Зубры, Республика Алтай

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Шебалинском районе у села Черга находится экспериментальный Зубровый питомник СО РАН, основанный в 1982 году. К началу XX века этих животных почти истребили, и ученые начали работу по восстановлению популяции. Алтай стал подходящим для этого местом, поэтому для начала сюда завезли трех самцов и восемь самок из подмосковного Приокско-Террасного заповедника. Со временем, конечно, их стало намного больше.

В питомнике зубры живут в естественных, но не совсем диких условиях – за ними наблюдают на огороженной территории. Приезжать сюда лучше зимой: в это время года их можно увидеть с максимально близкого расстояния и даже покормить. Летом же у них начинается гон, поэтому к животным подпускают максимум на расстоянии 100 метров.

Как добраться и сколько стоит: ближайший аэропорт находится в Горно-Алтайске. Билеты из Москвы – от 25 000 рублей туда и обратно, а путь в одну сторону занял около 4,5 часов. От Горно-Алтайска до питомника – около 80 километров. Можно взять организованную экскурсию, которая обойдется от 3 500 с человека, а можно добраться в питомник самостоятельно. В последнем случае нужно доехать на автобусе до села Черга (до двух часов в пути в зависимости от рейса и от 500 рублей за билет), а оттуда – еще 10 минут на такси. Вход – 300 рублей для взрослых и 250 для детей.

Антилопы, Забайкальский край

Фото: ТАСС/ Евгений Епанчинцев

Казалось бы, эти животные ассоциируются с Африкой. Но оказывается, в Даурском заповеднике водится монгольский дзерен – один из двух видов антилоп, обитающих в России.

Они живут в степи преимущественно в Монголии и в Китае, а Даурия – одна из немногих подобных территорий России. Причем здесь комфортно не только дзеренам, но и манулам, реликтовой чайке и даурскому журавлю. Всех этих животных туристы могут встретить на маршрутах протяженностью от 40 до 200 километров.

Как добраться и сколько стоит: ближайший к заповеднику аэропорт находится в Чите. Перелет туда из Москвы – от 28 тысяч рублей в зависимости от маршрута, в пути – около 7 часов в одну сторону. Все маршруты начинаются в селе Нижний Цасучей, куда можно добраться на автобусе. В пути придется провести почти 5 часов, стоимость билета – от 1 100 рублей. Стоимость экскурсии на транспорте заповедника – от 3 200 за группу до 7 человек, а до 15 – от 4 000.

Бурые медведи, Камчатский край

В Южно-Камчатском государственном природном заказнике обитает самая большая охраняемая популяция бурых медведей в России – около 1 000 особей. В Курильском озере на его территории с июля по октябрь нерестится лосось, и животные выходят на охоту. Поэтому туристы иногда могут понаблюдать аж за 30 медведями одновременно.

Заказник сотрудничает с местными операторами, которые организуют туры с середины лета. Это уникальная возможность увидеть медведей с максимально близкого расстояния: животных в этот момент интересует только рыба, и на людей они не обращают никакого внимания. Но разумеется, все меры безопасности все равно соблюдены – группу сопровождает вооруженный инструктор. А для тех, кто вообще не желает рисковать, но очень хочет посмотреть, есть смотровые вышки и экскурсии на лодках.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Петропавловска-Камчатского – от 30 тысяч рублей туда и обратно, а путь займет около 9 часов в одну сторону. Вертолетная экскурсия (иначе туда не добраться) на Курильское озеро на сутки будет стоить от 70 тысяч рублей с человека в группе. Трансфер до вертодрома (около 30 километров от города) иногда включен в стоимость, а порой оплачивается отдельно – на усмотрение туроператора.

Нерпа, Республика Бурятия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нерпа особенно не прячется: с апреля по октябрь ее можно встретить у берегов Байкала почти повсюду. А вот чтобы подойти к ним максимально близко и при этом не нанести животным психологическую травму, стоит поехать на архипелаг Ушканьи острова. Здесь на острове Тонкий для туристов работает "Нерпа-центр" с 350-метровой экотропой и смотровой площадкой в непосредственной близости от их лежбища.

Чтобы животные чувствовали себя в безопасности, их отгородили от туристов стеной со смотровыми окнами. Таким образом, гости центра их видят, а они людей – нет. Шуметь и даже разговаривать здесь тоже нельзя, а вот фотографировать нерп, пока они отдыхают на камнях – сколько угодно.

Как добраться и сколько стоит: ближайший аэропорт находится в Улан-Удэ, билеты из Москвы – от 23 тысяч рублей туда и обратно, в пути – 6–7 часов в одну сторону. Далее – на автобусе до поселка Усть-Баргузин: около 5 часов в дороге и от 1 100 рублей за билет в одну сторону. Экскурсия по тропе же обойдется в 2 500 с человека.

