Турэксперт Мкртчян: проживание в пятизвездочных отелях подорожало в РФ на 20%

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Проживание в пятизвездочных отелях в РФ подорожало больше всего по сравнению с гостиницами других уровней, при этом способы сэкономить у туристов все еще есть. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Ранее один из сервисов онлайн-бронирования предупредил о росте цен на отели и апартаменты в РФ. По данным аналитиков, при резервировании на апрель 2025 года ночь обойдется в среднем в 5 тысяч рублей, что на 11% дороже прошлого года, сообщает "Газета.ру".

По оценке Мкртчяна, в среднем стоимость проживания в апартаментах и отелях с одной-двумя звездами или без них увеличилась в этом году на 10%. Трехзвездочные подорожали на 12%, четырехзвездочные – на 15%, а пятизвездочные – на 20–25%.

"Если поговорить с отельерами, они назовут ряд причин. В первую очередь это рост стоимости рабочей силы и коммунальных платежей. Также повлиял рост цен на новую мебель, постельное белье и бытовую химию", – пояснил он.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств В РФ сейчас достаточно отелей с одной-двумя звездами, поэтому рост цен оказался небольшим. Трехзвездочных меньше, так что они подорожали чуть больше. В то же время наблюдается нехватка отелей с четырьмя-пятью звездами, из-за чего стоимость размещения выросла значительно.

Для того чтобы сэкономить на проживании в ближайшие месяцы, Мкртчян рекомендовал отдыхать не в высокий сезон, то есть не в праздничные дни, а между ними. Например, бронировать отель не на 30 апреля, а на 15 мая.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств В Москве и Санкт-Петербурге стоимость проживания обычно падает в выходные. То есть приезжать нужно не в понедельник-вторник, а, например, в пятницу и жить там в субботу-воскресенье. Номер в столице, который во вторник стоит 15 тысяч в сутки, в субботу может быть уже намного дешевле.

Ранее 36% россиян рассказали, что решили отправиться на отдых в честь 23 февраля и 8 Марта, даже несмотря на отсутствие продолжительных выходных в эти праздники в 2025 году. Популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Калининград.