Москва, Петербург и Казань стали самыми популярными у туристов на 23 февраля и 8 Марта

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Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Калининград вошли в число самых популярных направлений для бронирований на 23 февраля и 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Специалисты компании провели опрос и выяснили, что 36% россиян решили отправиться на отдых в честь 23 февраля и 8 Марта, даже несмотря на отсутствие длинных выходных в 2025 году. А вот 17% отказались от поездок, хотя обычно путешествовали в праздничные даты. По данным аналитиков, средняя цена забронированной ночи на праздники составила 5 800 рублей, что на 9% превышает показатель прошлого года.





данные исследования В топ направлений по числу бронирований на 23 февраля и 8 Марта входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Калининград.

По словам управляющего директора сервиса "Островок" Дарьи Кочетковой, популярность у россиян набирают короткие путешествия в близлежащие города или внутри родного региона. Это связано с тем, что они требуют меньше затрат и их легче спланировать. В частности, спрос на короткое размещение (одна-две ночи) в глэмпингах в феврале и марте увеличился на 36% относительно 2024 года.

Ранее россиянам назвали топ-6 лучших направлений для летнего отдыха на территории страны. В список вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым.

