В РФ установят требования по числу постояльцев для гостевых домов

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Гостевым домам необходимо будет устанавливать на фасаде специальные знаки, иметь не более 15 комнат, а также не размещать более 30 человек одновременно, чтобы оказаться в госреестре средств размещения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект положения о классификации гостевых домов, который подготовило Минэкономразвития.

Документ включает в себя проект постановления правительства и положения о классификации, он был подготовлен для реализации законопроекта о гостевых домах, который должен запустить в нескольких регионах экспериментальный режим, сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

В данный момент проект готовится ко второму чтению. Согласно тексту документа, гостевые дома больше не смогут работать и рекламировать свои услуги без прохождения процедуры классификации.

В проекте приводятся несколько положений, которые должен соблюдать владелец дома. Например, он обязан обеспечить круглосуточное холодное и горячее водоснабжение (либо нагрев воды), а также предоставить запас жидкости минимум на сутки, если дом находится в районе с перебоями водоснабжения. Постояльцам необходимо будет предоставлять и питьевую воду – не менее полулитра в сутки на человека.

В ноябре прошлого года в Госдуме приняли законопроект об обязательной классификации объектов туристической сферы. Новые положения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ".

Теперь средством размещения будет считаться имущественный комплекс, включающий в себя здание (часть здания) или строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц.