Депутат Гусев предложил называть хостелы ночлежками

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил избавиться от англицизмов и заменить в официальных названиях хостелы на ночлежки, сообщает РИА Новости.

С таким предложением парламентарий обратился к гендиректору "Ассоциации размещения" Алексею Бутримову, президенту "Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей" Михаилу Овсянникову и президенту "Ассоциации развития индустрии хостелов" Яне Бабиной.

"Предлагаем использовать русский аналог – ночлежка <...> давайте вещи называть своими именами", – говорится в документе.

Гусев напомнил, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка и ограничению англицизмов. Термин "ночлежка" имеет корни в русской культуре и позволит лучше отразить суть и функции такого жилья, считает он.

В 2024 году правительство утвердило концепцию государственной языковой политики России. Она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей.

Ранее нижняя палата парламента отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий хостелы и гостиницы в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Парламентарии указывали, что в Госдуме уже приняли закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов. По мнению депутатов, таким образом нарушается режим тишины.

