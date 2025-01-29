Госдума отклонила законопроект о запрете хостелов в нежилых помещениях домов

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Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий хостелы и гостиницы в нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект предлагал запретить использование нежилых помещений в качестве хостела, гостиницы или иного объекта для временного проживания неопределенного круга лиц.

На данный момент в Жилищном кодексе РФ не прописаны требования к использованию нежилых помещений в многоквартирных домах. Ранее Госдума приняла закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах в качестве хостелов, но решили сохранить хостелы в нежилых помещениях первых этажей домов.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что закон подразумевает защиту прав россиян на комфортное проживание в многоквартирных домах, и напомнил, что режим работы хостелов и гостиниц круглосуточный.

Он добавил, что в России строится все больше объектов, которые могут предназначаться для размещения гостиниц и хостелов, поэтому предложил оставить жилые дома для жилья и вещей первой необходимости: аптек и магазинов, поскольку гостиницы и хостелы, по мнению депутата, нарушают режим тишины.

Новичков отметил, что авторы будут вносить законопроект еще раз из-за постоянных жалоб населения на "коллективные средства размещения".

Ранее сообщалось, что хостел на юго-западе Москвы закрыли на 60 суток из-за нарушений санитарных норм. Специалисты в ходе проверки выяснили, что в учреждении отсутствует подготовка персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприятий, а также не организовано проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.