Россияне считают важными бесплатный интернет и наличие ресторана в отелях

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При выборе отеля 52% россиян обращают внимание на наличие бесплатного интернета. 37% опрошенных выделяют важными наличие ресторана или кафе, 33% – бассейна, около 28% – парковки и пляжа рядом. С исследованием Роскачества, в котором приняли участие 1 200 человек, ознакомился RT.

При выборе номера россияне чаще всего интересуются наличием ванной комнаты (66%), холодильника (65%), телевизора (62%), кондиционера (53%) и чайника (52%).

Более половины россиян – 52% респондентов – предпочитают останавливаться в отелях или гостиницах. Второе место по популярности занимают гостевые дома, их выбирают 17% опрошенных. Хостелы, мотели и капсульные отели становятся выбором 10% россиян. Санатории, пансионаты и дома отдыха привлекают 11% опрошенных. Апартаменты и апарт-отели выбирают 5%, а кемпинги и базы отдыха – 3%.

Также аналитики выяснили, что наиболее популярным типом питания отдыхающих стал "только завтрак" – так ответили 26% участников опроса. 22% респондентов выбирают места проживания "без питания". При этом функцию "все включено" отмечают 17% россиян.

Для 31% респондентов важно, чтобы место размещения подходило для семей с детьми, в то время как 17% нужна зона для курения. 7% опрошенных отметили возможность приехать с питомцем, 5% – подобающие условия для людей с ограниченными возможностями.

Между тем группа турэкспертов выявила, что жители России чаще всего едут для восстановления сил в Дагестан, Приэльбрусье и Алтай. Среди российских направлений лидерами оказались Дагестан, который выбрали 22% опрошенных, Приэльбрусье (20%) и Алтай (18%). Также популярностью пользуются хайкинг-туры в Грузию и Армению. Нередко россияне выбирают Китай, ЮАР и Марокко.