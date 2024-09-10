Эксперт Ансталь: в глэмпингах можно не только отдохнуть, но и найти хобби

Фото: 123RF/sinenkiy

Популярность глэмпинга связана с тем, что такие места отдыха имеют свою специфику. Компании предлагают туристам занятия йогой, уроки живописи или кулинарные мастер-классы, рассказала руководитель туркомпании и тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.ru.

Привлекательность глэмпингов состоит не только в отдаленности от цивилизации и городов уголках страны. Ретриты, уроки живописи, индивидуальные уроки от шеф-поваров помогают компаниям привлечь к себе интерес, считает эксперт.

Между тем группа турэкспертов провела исследование, в ходе которого выяснилось, что россияне чаще всего едут для восстановления в Дагестан, Приэльбрусье и Алтай. В ходе опроса выяснилось, что 22% опрошенных выбрали для летнего отдыха Дагестан, 18% – Алтай, а 17% предпочли летний Урал. Участники исследования отметили, что поездки по подобным странам позволяют быстро переключиться и восстановить эмоциональное состояние в отпуске.