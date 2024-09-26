В Петербурге задержаны владельцы хостелов, незаконно зарегистрировавшие 900 мигрантов

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В Санкт-Петербурге задержали двух владельцев сети хостелов, незаконно зарегистрировавших с 2023 года не менее 900 мигрантов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По полученным данным, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. После оформления фиктивной регистрации они передавали документы в стороннюю организацию для постановки иностранцев на миграционный учет.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Задержанные арестованы.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Комментируя данную инициативу, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отмечал, что ввоз мигрантов на территорию страны приобрел характер высокодоходного бизнеса. Однако это способствует росту преступности. По словам парламентария, нелегальная миграция становится в том числе способом проникновения в Россию представителей экстремистских и террористических групп.

Принятие этого закона поспособствует наведению порядка в миграционной сфере, считает Пискарев. Эти изменения окажутся выгодными в том числе для иностранцев, приезжающих в Россию на заработки, поскольку они, находясь вне правового поля, также становятся жертвами преступлений, отметил он.