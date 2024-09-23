Комитет ГД одобрил проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе ГД.

Проект закона предполагает распространение статьи УК РФ о конфискации имущества на статью об организации незаконной миграции в том случае, если преступление было совершено из корыстных побуждений.

"Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения в первом чтении на 1 октября 2024 года", – сказано в решении комитета.

Комментируя данную инициативу, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отмечал, что ввоз мигрантов на территорию страны приобрел характер высокодоходного бизнеса. Однако это способствует росту преступности. По словам парламентария, нелегальная миграция становится в том числе способом проникновения в Россию представителей экстремистских и террористических групп.

Принятие данного закона поспособствует наведению порядка в миграционной сфере, считает Пискарев. Эти изменения окажутся выгодными в том числе для иностранцев, приезжающих в Россию на заработки, поскольку они, находясь вне правового поля, также становятся жертвами преступлений, отметил он.

Вместе с тем депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" планировали внести в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за деятельность, повлекшую за собой незаконную выдачу мигрантам вида на жительство или гражданства РФ. При этом максимальное наказание предлагается установить на уровне 7 лет лишения свободы.

