Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

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В российском Минцифры предложили провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь границу РФ. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Подобная практика распространена по всему миру, отметили в министерстве, приведя в пример процесс получения шенгенских виз. Это также помогает странам повысить уровень безопасности, пояснили в Минцифры.

Планируется, что эксперимент пройдет в два этапа. В рамках первого въезжающие в Россию иностранцы будут сдавать биометрию в нескольких пунктах пропуска. На втором этапе для безвизового въезда они смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление.

Как предполагается, эксперимент продлится с 1 декабря 2024-го по 30 июня 2026 года и продет в два этапа. На втором этапе, который запланирован с 30 июня 2025 года, уже все иностранцы должны будут заблаговременно сдавать биометрию.

В проекте постановления поясняется, что для посещения страны в визовом режиме иностранцам нужно будет подать документы на оформление визы. Порядок оформления останется прежним.

При этом, отмечается в документе, данная мера будет действовать не для всех. В частности, изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов и сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил ввести в России аналог лотереи с грин-картами для трудовых мигрантов. По его словам, механизм можно очень легко настроить, например, когда в каком-либо регионе есть острая нехватка ряда специалистов.

Чиновник также указал, что к трудовой миграции в целом необходим более ответственный подход. Он должен затрагивать как правоохранительные органы и дипломатов, так и депутатов.