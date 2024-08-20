Депутат Хамзаев предложил ввести лотереи с грин-картами для мигрантов в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Качество привлечения трудовой миграции в России нужно перенастраивать, например, для мигрантов можно придумать аналог лотереи с грин-картами. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя идею запрета мигрантам перевозить семьи в Россию.

Чиновник указал, что к трудовой миграции в целом необходим более ответственный подход, который должен затрагивать как правоохранительные органы и дипломатов, так и депутатов. Кроме того, он считает, что семьи мигрантов едут в страну только тогда, когда чувствуют безопасность.

"Это хорошо. Вопрос в том, что мы не прогонять должны, а систематизировать", – цитирует Хамзаева RT.

По словам депутата, лотерея с грин-картами – это своего рода сито. Хамзаев предполагает, что механизм можно очень легко настроить, например, когда в каком-либо регионе России есть острая нехватка ряда специалистов.

"Мы по поданным заявкам смотрим, кто подается, на их уровень квалификации и возможностей в этой части и даем им приглашение только по этой специальности", – заключил депутат.

Законопроект о запрете въезда на территорию России семьям трудовых мигрантов внесли на рассмотрение в Госдуму 19 августа. Как отметили авторы, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в России только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например гражданства РФ.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что такая инициатива может нанести вред, так как сейчас Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и низкоквалифицированном труде, на который, по ее мнению, зачастую не хотят идти россияне.