В ГД внесут законопроект о лишении свободы за незаконную выдачу гражданства РФ

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Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за деятельность, повлекшую за собой незаконную выдачу мигрантам вида на жительство или гражданства РФ. Об этом заявила пресс-служба партии со ссылкой на председателя фракции Сергея Миронова.

Парламентарий предложил ввести ответственность для всех участников цепочки по регистрации фиктивного брака, незаконной выдаче сертификата на знание языка, разрешения на временное проживание, вида на жительства и российского гражданства. Максимальное наказание он предложил установить на уровне 7 лет лишения свободы.

"Уверен, что такая мера позволит остановить поток незаконной миграции в России", – цитирует Миронова ТАСС.

Наказание до 5 лет грозит по основной части новой статьи, однако в случае отягчающих обстоятельств максимальная санкция поднимется до 7 лет лишения свободы. К ним относятся совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, служебным лицом, либо если гражданство или вид на жительство выдавалось с преступными целями.

Также осужденным грозит до 500 тысяч рублей штрафа или в размере трехгодичной зарплаты. Законопроект, в случае его принятия, вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее правительство РФ одобрило идею конфисковать деньги и имущество у организаторов незаконной миграции. Однако это грозит лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

